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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новое оружие от США, Германии и Франции позволит Украине продолжить сопротивление, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Франции высказался о возможной судьбе Европы, заявив, что она «может погибнуть».
До этого Эммануэль Макрон провел встречу с российским лауреатом Нобелевской премии Дмитрием Муратовым*.
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* признан иностранным агентов на территории Российской Федерации
Александр Климов