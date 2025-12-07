Медведев о новой стратегии США: «Попытка разворота огромного корабля»
Медведев: новая стратегия США является сигналом к диалогу о безопасности
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новую стратегию нацбезопасности США «попыткой разворота огромного корабля». Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По мнению политика, обновив документ, Вашингтон подал сигнал о готовности к обсуждению архитектуры международной безопасности. Он также отметил, что впервые за долгое время американская сторона открыто говорит о необходимости восстановления стратегической стабильности в Евразии и отношений с Россией.
«Это совсем не дружеские объятия, но довольно четкий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции», — написал Медведев.