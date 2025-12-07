Медведев о новой стратегии США: «Попытка разворота огромного корабля»

07 декабря 2025, 15:34

Медведев: новая стратегия США является сигналом к диалогу о безопасности

Дмитрий Медведев (Кадр из видео: Телеграм/medvedev_telegram)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новую стратегию нацбезопасности США «попыткой разворота огромного корабля». Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».





По мнению политика, обновив документ, Вашингтон подал сигнал о готовности к обсуждению архитектуры международной безопасности. Он также отметил, что впервые за долгое время американская сторона открыто говорит о необходимости восстановления стратегической стабильности в Евразии и отношений с Россией.

«Это совсем не дружеские объятия, но довольно четкий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции», — написал Медведев.