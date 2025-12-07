Ушаков назвал причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа
Ушаков назвал переговоры по Украине непростой дорогой
Российско-американские переговоры по урегулированию конфликта на Украине были длительными из-за сложности процесса. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео с их беседой появилось в телеграм-канале журналиста.
Комментируя мирный план Вашингтона, политик отметил, что Москва где-то была готова к обсуждению, но с некоторыми вопросами категорически не могла согласиться.
«Дорога такая непростая», — так Ушаков объяснил длительность переговоров.Напомним, 2 декабря Путин встретился с американской делегацией в Кремле. От США в переговорах участвовали спецпосланник президента Дональда Трампа и его бывший старший советник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.