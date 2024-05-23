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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию, французскую территорию в Тихом океане. Об этом информирует газета Le Figaro. Целью поездки политик назвал возвращение спокойствия.
«Я просто хотел сказать вам (...) о своем желании здесь, с министрами и всем правительством, быть рядом с населением и чтобы как можно быстрее произошло возвращение к миру, спокойствию, безопасности. Это мой приоритет», — заявил президент.Порядка трех тысяч силовиков, развернутых в Новой Каледонии из-за недавних беспорядков, «будут оставаться там столько, сколько необходимо, даже во время Олимпийских игр», пообещал Макрон.
Он добавил, что выступает против продления чрезвычайного положения.
Французский лидер особенно выразил сожаление по поводу проявления расизма в «доступе к продовольствию» и указал на огромное беспокойство жителей Франции по вопросам доступа к помощи медиков в регионе.
Ранее в МИД РФ вынесли серьёзное предупреждение Макрону. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак