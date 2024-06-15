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Отсутствие российской стороны на швейцарском саммите по Украине делает мероприятие бесполезным. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Отсутствие России и участие нелегитимного (Владимира) Зеленского в швейцарской конференции делает ее аналогом бесполезной «Крымской платформы», – сказал собеседник агентства.
Смирнов добавил, что подобные тусовки Запада уже давно считаются «международным слетом любителей устриц», от которых ничего не стоит ожидать, кроме пустых заявлений.
Конференция по украинскому кризису проходит на швейцарском курорте Бюргеншток до 16 июня. В ней примут участие 90 стран. По заявлению Кремля, поиск вариантов путей для выхода из ситуации в конфликте на Украине без российского участия не имеет перспектив и является нелогичным.
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