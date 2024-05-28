Журналист указал на нервозность Запада после заявления Путина

Фото: сайт Кремля
На Западе нервничают из-за предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях в случае нанесения ударов по российским территориям натовским оружием. Об этом заявил журналист Джеймс Уотерхаус в соцсети Х.
Он отметил, что в ходе визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников разрешить ВСУ обстреливать цели внутри России поставленным западным оружием.
Одновременно с этим в ходе поездки в Узбекистан Путин заявил, что если Запад позволит Украине обстреливать Россию натовским оружием, это приведёт к ответным ударам.
Путин, по мнению Уотерхауса, понимает, что на Западе нервничают из-за того, что означают его слова.
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Одновременно с этим в ходе поездки в Узбекистан Путин заявил, что если Запад позволит Украине обстреливать Россию натовским оружием, это приведёт к ответным ударам.
Путин, по мнению Уотерхауса, понимает, что на Западе нервничают из-за того, что означают его слова.
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Анастасия Чинкова