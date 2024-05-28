Журналист указал на нервозность Запада после заявления Путина

У стран Евросоюза совершенно разные позиции по использованию переданного Украине вооружения для ударов по российской территории, поэтому ни о каком принуждении не может идти и речи. Об этом заявил глава дипломатии Европарламента Жозеп Боррель после заседания министров стран ЕС, на котором также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.