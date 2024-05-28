Министры обороны ЕС обсудят право Украины ударять западным оружием по России

Нидерланды предложили странам-партнёрам по деталям собрать одну систему ПВО Patriot и отправить её на Украину. При этом страна готова предоставить комплектующие для сборки из собственных запасов, заявила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен.