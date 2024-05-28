Министры обороны ЕС обсудят право Украины ударять западным оружием по России

Фото: iStock/butenkow
Главы министерств обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, к чему днём ранее призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что некоторые европейские государства в настоящее время принимают решения о разрешении Киеву наносить удары по целям внутри российской территории. Затем данный вопрос также будет рассмотрен на совместном заседании министров обороны, который состоится во вторник в Брюсселе. Столтенберг также примет в нём участие.
Боррель подчеркнул, что также будет затронут вопрос о рисках эскалации конфликта в случае принятия такого решения. Он заявил о необходимости достижения компромисса между риском развития конфликта и необходимостью для Украины вести оборону.
Накануне генсек НАТО выступил за снятие ограничений на использование западного оружия для обстрелов военных целей внутри российской территории.
Читайте также:
Столтенберг подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ
Столтенберг: ЕС и близко не выполнил обещание по поставке 1 млн снарядов Украине
Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправки войск на Украину
Боррель подчеркнул, что также будет затронут вопрос о рисках эскалации конфликта в случае принятия такого решения. Он заявил о необходимости достижения компромисса между риском развития конфликта и необходимостью для Украины вести оборону.
Накануне генсек НАТО выступил за снятие ограничений на использование западного оружия для обстрелов военных целей внутри российской территории.
Читайте также:
Столтенберг подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ
Столтенберг: ЕС и близко не выполнил обещание по поставке 1 млн снарядов Украине
Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправки войск на Украину
Анастасия Чинкова