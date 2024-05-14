Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций

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Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. Об этом сообщает Politico.
Венгерский представитель сообщил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе. Он добавил, что Венгрия не является сторонником мер, которые могут иметь негативное влияние на газовый рынок Европейского союза.
По данным источников, ряд других государств, среди которых Германия Франция, Италия и Испания, также запросили дополнительную информацию о предлагаемых Еврокомиссией санкциях.
Ранее сообщалось, что Венгрия выступила против введения нового пакета санкций в отношении России, а также против идеи об увеличении объема фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине.
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По данным источников, ряд других государств, среди которых Германия Франция, Италия и Испания, также запросили дополнительную информацию о предлагаемых Еврокомиссией санкциях.
Ранее сообщалось, что Венгрия выступила против введения нового пакета санкций в отношении России, а также против идеи об увеличении объема фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине.
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Екатерина Коршунова