Макрон рассказал о провале попыток сдерживания России

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о необходимости продолжения помощи Киеву со стороны Брюсселя, даже если позиция Вашингтона изменится.
Он подчеркнул, что для Европейского союза это дело собственной безопасности, сообщило телеканал France 5.
По словам Макрона, поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов в 2024 году. Он выразил убеждение в способности Евросоюза оказывать поддержку Киеву и независимо от позиции США.
Однако он отметил, что некоторые европейские страны высказывают сомнения относительно выделения финансовых средств на это направление.
«Вопрос касается европейской безопасности. Даже если американцы изменили бы свою позицию, это вопрос суверенитета Европы и ее способности самостоятельно определять свое будущее», — подчеркнул президент.
Он также признал, что Европа испытывает сложности со сдерживанием России и что попытки оказать давление на Москву оказались неэффективными.
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По словам Макрона, поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов в 2024 году. Он выразил убеждение в способности Евросоюза оказывать поддержку Киеву и независимо от позиции США.
«Вопрос касается европейской безопасности. Даже если американцы изменили бы свою позицию, это вопрос суверенитета Европы и ее способности самостоятельно определять свое будущее», — подчеркнул президент.
Он также признал, что Европа испытывает сложности со сдерживанием России и что попытки оказать давление на Москву оказались неэффективными.
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Артем Кузьмин