Макрон: Россия представляет угрозу для Франции и Европы

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для его страны и всей Европы. Об этом он сказал в ходе своего выступления, которое транслировалось на телеканале BFMTV.
«Агрессия России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы», — заявил Макрон.
По словам президента, РФ представляет угрозу для Европы в воздухе, социальных сетях и киберпространстве. К тому же Макрон отметил, что Россия планирует к 2030 году увеличить численность армии на 300 тысяч человек. Помимо этого вооруженные силы укомплектуют 300 самолетами и тремя тысячами танков.
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Иван Мусатов