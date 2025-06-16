Макрон сделал заявление об Арктике
Макрон: Франция готова участвовать в военных учениях в Арктике
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности страны участвовать в военных учениях в Арктике с целью усиления безопасности в этом стратегически важном регионе. Об этом пишет РИА Новости.
На пресс-конференции, состоявшейся по итогам визита в Гренландию, Макрон подчеркнул важность сотрудничества с союзниками, особенно в рамках Арктического совета и формата NB8, объединяющего страны Балтии и Северной Европы.
«Франция готова усилить сотрудничество с союзниками в Арктике. Очевидно, что НАТО является наиболее подходящим форматом для организации этого сотрудничества и обеспечения оперативной совместимости», — отметил президент.
Макрон также подчеркнул, что Франция готова предпринять дополнительные шаги для проведения совместных учений, что, по его мнению, поможет укрепить безопасность в Арктическом регионе. Данный шаг подчеркивает растущую озабоченность международного сообщества по поводу безопасности в Арктике на фоне изменения климата и геополитических напряжений.