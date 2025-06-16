КСИР заявил, что заставил средства ПВО Израиля атаковать друг друга
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о значительных успехах в ходе новой волны ракетных ударов по Израилю. В своем заявлении КСИР сообщил, что благодаря применению «новых методов» и возможностей в области разведки и оборудования, израильские многоуровневые системы ПВО вышли из строя и начали атаковать друг друга. Текст заявления приводит агентство Tasnim.
Эти события произошли на фоне масштабной операции израильских вооруженных сил «Восстающий лев», в ходе которой ВВС Израиля нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ на эти действия Иран запустил операцию «Правдивое обещание 3», нацеленную на военные объекты в Израиле.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил удары Израиля как преступление и предостерег о «горькой и страшной судьбе», ожидающей еврейское государство.
Ранее стало известно, что в результате ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля погибли три человека, а 67 граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, включая 10-летнего ребенка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: