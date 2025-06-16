КСИР заявил, что заставил средства ПВО Израиля атаковать друг друга

16 июня 2025, 07:30

Фото: iStock/gorsh13

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о значительных успехах в ходе новой волны ракетных ударов по Израилю. В своем заявлении КСИР сообщил, что благодаря применению «новых методов» и возможностей в области разведки и оборудования, израильские многоуровневые системы ПВО вышли из строя и начали атаковать друг друга. Текст заявления приводит агентство Tasnim.