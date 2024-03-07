Швеция официально вступит в НАТО 7 марта

Фото: iStock/TT
Швеция сегодня официально станет 32-м членом НАТО. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома сообщении.
«Швеция — сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, которая разделяет наши ценности и видение мира», — говорится в заявлении Белого дома.Вступление Швеции в НАТО может сделать ее логистическим центром и пунктом переброски войск альянса. Такое мнение высказала газета Financial Times (FT).
Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут 11 марта.
Читайте также:
Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России
В НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией
Новый президент Венгрии одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
Мария Федоровцева