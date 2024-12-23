Макрон утвердил новое правительство Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны, ключевые посты в котором сохранили члены предыдущего кабинета. Список огласил генсек Елисейского дворца Алексис Колер.
Во главе МИД Франции останется Жан-Ноэль Барро, пришедший в ведомство в сентябре 2024 года. А во главе МВД сохранит свой пост Себастьен Лекорню. Также министерство внутренних дел сохранила на должности Брюно Ретайо.
Телеканал BFMTV отмечал, что Ретайо стал одним из первых министров, с которым встретился премьер Байру. А вот Лекорню и Барро он хотел сменить в новом правительстве. Однако в дипломатической и оборонной отраслях традиционно глав ведомств выбирает президент. Макрон принял решения оставить всё, как есть.
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Анастасия Чинкова