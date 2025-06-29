Макрон выразил поддержку Пашиняну и заявил о попытках дестабилизации демократии в Армении
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил солидарность Парижа «в ответ на попытки дестабилизировать демократию Армении». Об этом Макрон написал в X.
Французский лидер обратил внимание, что провел «очень хороший» телефонный разговор с премьер-министром Армении. Еще Эммануэль Макрон во время общения подтвердил поддержку Парижем «смелых усилий» Никола Пашиняна по установлению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.
Макрон и Пашинян поговорили и о вопросах двусторонней повестки, обсудили темы регионального и международного значения, сообщалось на сайте премьер-министра Армении. Пашинян, как уточнялось, поблагодарил французского лидера за личный вклад в развитие отношений Парижа и Еревана, а Макрон выразил поддержку «проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством Республики Армения стратегии мира».
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