Макрон выразил поддержку Пашиняну и заявил о попытках дестабилизации демократии в Армении

29 июня 2025, 17:22

Эммануэль Макрон (Фото: www/kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил солидарность Парижа «в ответ на попытки дестабилизировать демократию Армении». Об этом Макрон написал в X.