Ушаков: встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в любой момент
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти в любой момент, однако пока трудно сказать, где и когда. Об этом объявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Телеграм-канале.
«Это в любой момент может быть», — обратил внимание помощник российского лидера.
Так Юрий Ушков ответил на вопрос Павла Зарубина о сроках возможной встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Вместе с тем помощник главы российского государства уточнил, что вопрос о встрече Путина и Трампа на повестке, однако пока не перешел в практическую плоскость.
Ранее сообщалось, что США сняли санкционные ограничения против России, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейского государства Петер Сийярто. Ожидается, что после отмены санкций строительство станции продолжится.