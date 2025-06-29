Ушаков: встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в любой момент

29 июня 2025, 13:58

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти в любой момент, однако пока трудно сказать, где и когда. Об этом объявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Телеграм-канале.







«Это в любой момент может быть», — обратил внимание помощник российского лидера.