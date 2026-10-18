Макрон выступил с экстренным обращением к французам на фоне массовых беспорядков

18 октября 2026, 23:26

Президент Франции Макрон призвал протестующих к миру

Фото: iStock/Phillip Van Zyl

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным восьмиминутным обращением к нации на фоне массовых протестов. Прямую трансляцию вёл телеканал BFMTV.





Глава государства заявил, что организаторы погромов понесут ответственность перед законом, подчеркнув при этом необходимость разделять их и мирных демонстрантов. Макрон связал вспышку протестов, в том числе, с ростом цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.



«Те, кто разрушал, должны платить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб», — заявил президент.