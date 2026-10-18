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Макрон выступил с экстренным обращением к французам на фоне массовых беспорядков

Президент Франции Макрон призвал протестующих к миру
Фото: iStock/Phillip Van Zyl

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным восьмиминутным обращением к нации на фоне массовых протестов. Прямую трансляцию вёл телеканал BFMTV.



Глава государства заявил, что организаторы погромов понесут ответственность перед законом, подчеркнув при этом необходимость разделять их и мирных демонстрантов. Макрон связал вспышку протестов, в том числе, с ростом цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Те, кто разрушал, должны платить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб», — заявил президент.
Он призвал граждан к мирному диалогу, подчеркнув, что Франция заслуживает проведения честных президентских выборов, и предостерег от повторения беспорядков. По словам Макрона, теперь местные власти получат полномочия ограничивать проведение массовых собраний и усиливать охрану общественных зданий и предприятий.
Александр Огарёв

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