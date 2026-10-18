Трамп высказался об антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп назвал решение не вводить более жесткие санкции против России очень хорошим. По его словам, оно «пойдет на пользу стране, да и, пожалуй, всему миру», пишет РИА Новости.
Накануне глава Белого дома распорядился не применять часть мер, предусмотренных законом покойного сенатора Линдси Грэма* об «адских санкциях» против Москвы и Тегерана. В частности, Трамп отказался от тарифа до 500% на прямой импорт из России и до 100% на товары из пяти крупнейших стран — покупателей ее энергоносителей, а также от ограничений против чиновников, банков и организаций.
Согласно последним сообщениям, решение Трампа приостановить санкции против России, предусмотренные скончавшимся сенатором, приняли на фоне резкого роста цен на дизельное топливо в США. Этот шаг вызвал резкую критику как внутри двух партий Конгресса, так и со стороны Украины и европейских союзников.
Соглашение о поставках дизельного топлива достигнуто с президентом России Владимиром Путиным 9 октября. Из-за конфликта с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива средняя цена дизельного топлива в США взлетела до 6,18 доллара за галлон, что создало огромное политическое давление накануне промежуточных выборов.
Читайте также: *Признан экстремистом и террористом в РФ