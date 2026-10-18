Трамп высказался об антироссийских санкциях

18 октября 2026, 13:24

Трамп: решение об антироссийских санкциях пойдет миру на пользу

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Президент США Дональд Трамп назвал решение не вводить более жесткие санкции против России очень хорошим. По его словам, оно «пойдет на пользу стране, да и, пожалуй, всему миру», пишет РИА Новости.