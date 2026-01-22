Макрон: ВМС Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер из РФ
Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России. Об этом сообщил президент республики Эммануэль Макрон в социальной сети X.
По его словам, судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании ложного флага. Макрон отметил, что операция проведена в международных водах при поддержке союзников Франции и в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
Глава страны заявил, что Париж намерен последовательно добиваться соблюдения международного законодательства и обеспечивать эффективное применение санкционных мер.
