Макрон: ВМС Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер из РФ

Фото: iStock/Dikuch

Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России. Об этом сообщил президент республики Эммануэль Макрон в социальной сети X.



По его словам, судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании ложного флага. Макрон отметил, что операция проведена в международных водах при поддержке союзников Франции и в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Глава страны заявил, что Париж намерен последовательно добиваться соблюдения международного законодательства и обеспечивать эффективное применение санкционных мер.

Иван Мусатов

