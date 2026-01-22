«Звучит как шутка»: Политолог оценил регистрацию «Совета мира» Трампа
Регистрация президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» звучит как шутка. Такое мнение выразил политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
22 января Трамп, находясь в Давосе, сообщил о регистрации устава международной организации «Совет мира». Документ также подписали представители еще 18 стран-участниц, пишут argumenti.ru. Отмечается, что совет американского президента будет сотрудничать с ООН.
По словам Трампа, его организация может стать одной из важнейших, когда-либо учрежденных. Дудчак же считает, что заявление о регистрации «Совета мира» звучит «как шутка».
«Как его Трамп зарегистрировал? Это международная организация, это ООО, это НПО, это какая-то богадельня, которую создали сами, взяв из головы размер взноса в один миллиард долларов?» — задается вопросами Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей.
Политолог напомнил, что через три года Трамп покинет пост президента США, поэтому он хочет возглавить собственную новую организацию, которая будет принимать решения, устраивающие американского лидера.
Дудчак добавил, что «Совет мира» не сможет решить конфликт на Украине.