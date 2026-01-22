«Звучит как шутка»: Политолог оценил регистрацию «Совета мира» Трампа

22 января 2026, 17:29

Политолог Дудчак: регистрация «Совета мира» Трампа звучит как шутка

Фото: iStock/lucky-photographer

Регистрация президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» звучит как шутка. Такое мнение выразил политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





22 января Трамп, находясь в Давосе, сообщил о регистрации устава международной организации «Совет мира». Документ также подписали представители еще 18 стран-участниц, пишут argumenti.ru. Отмечается, что совет американского президента будет сотрудничать с ООН.



По словам Трампа, его организация может стать одной из важнейших, когда-либо учрежденных. Дудчак же считает, что заявление о регистрации «Совета мира» звучит «как шутка».





«Как его Трамп зарегистрировал? Это международная организация, это ООО, это НПО, это какая-то богадельня, которую создали сами, взяв из головы размер взноса в один миллиард долларов?» — задается вопросами Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей.