Уиткофф после визита в Москву направится в Абу-Даби для переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после визита в Москву направится в Абу-Даби, где состоятся контакты по урегулированию конфликта на Украине на уровне рабочих групп. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Уиткоффа, в Абу-Даби будут работать профильные группы, включая военных представителей сторон. В ходе встреч планируется обсудить вопросы взаимодействия и экономического процветания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова направить один миллиард долларов замороженных активов в «Совет мира». Об этом он сказал в ходе заседания с членами Совбеза.
