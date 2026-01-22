Уиткофф после визита в Москву направится в Абу-Даби для переговоров по Украине

22 января 2026, 11:11

Стив Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после визита в Москву направится в Абу-Даби, где состоятся контакты по урегулированию конфликта на Украине на уровне рабочих групп. Об этом сообщает ТАСС.