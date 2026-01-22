В Давосе подписали устав «Совета мира», который создал Трамп
В Давосе подписали устав «Совета мира», который инициировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
Совет будет сотрудничать с ООН и контролировать соблюдение мира в секторе Газа, способствовать восстановлению законного управления и обеспечению стабильности в зонах конфликтов. Первым устав подписал Трамп, после чего документ подписывают лидеры Армении, Азербайджана, Пакистана, Катара, Индонезии, Аргентины и Венгрии. Трамп также возглавит Совет.
Во время церемонии Трамп заявил, что уже урегулировал восемь конфликтов и рассчитывает в ближайшее время решить ситуацию в Украине. Владимир Путин в это время участвовал в российско-палестинской встрече и сообщил о готовности выделить один миллиард долларов в «Совет мира» для поддержки палестинского народа.
