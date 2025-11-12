Достижения.рф

Саакашвили вернули в тюрьму через три года

Саакашвили вернули в тюрьму после клиники, где он был с мая 2022 года
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выписали из частной клиники «Вивамед» и вернули в пенитенциарное учреждение №12. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».



Согласно заявлению соответствующей службы, его состояние признали удовлетворительным, и он больше не нуждается в стационарном лечении.

Саакашвили находился в клинике с мая 2022 года после длительных проблем со здоровьем, вызванных, по данным СМИ, 50‑дневной голодовкой, объявленной им после ареста. До перевода в «Вивамед» политик проходил лечение в тюремной больнице и в военном госпитале.

Экс‑президент вернулся в Грузию в 2021 году, несмотря на несколько возбужденных в его отношении уголовных дел и заочные приговоры середины 2010‑х. Его обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении должностными полномочиями.

Саакашвили задержали после нелегального пересечения границы, с 1 октября 2021 года он содержится под стражей.

Никита Кротов

