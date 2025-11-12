Саакашвили вернули в тюрьму через три года

12 ноября 2025, 22:55

Саакашвили вернули в тюрьму после клиники, где он был с мая 2022 года

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выписали из частной клиники «Вивамед» и вернули в пенитенциарное учреждение №12. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».