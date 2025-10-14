«Он — та самая задиристая Моська»: В Госдуме ответили Макрону после ультиматума в сторону России

14 октября 2025, 02:31

Депутат Госдумы Шеремет сравнил Макрона с Моськой после его ультиматума России

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России, назвав его словоблудием. В беседе с РИА Новости политик сравнил французского лидера с задиристой Моськой из басни Крылова.





Ранее Макрон пригрозил, что Россию ждет «расплата», если она не выразит готовность к переговорам и будет продолжать упрямиться.



По мнению Шеремета, французский президент делает «тщедушные заявления», надеясь таким образом поднять свой авторитет перед лицом недовольных соотечественников. Настоящего веса слова Макрона при этом не имеют.





«Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова», — подвел итог депутат.