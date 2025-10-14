«Он — та самая задиристая Моська»: В Госдуме ответили Макрону после ультиматума в сторону России
Депутат Госдумы Шеремет сравнил Макрона с Моськой после его ультиматума России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России, назвав его словоблудием. В беседе с РИА Новости политик сравнил французского лидера с задиристой Моськой из басни Крылова.
Ранее Макрон пригрозил, что Россию ждет «расплата», если она не выразит готовность к переговорам и будет продолжать упрямиться.
По мнению Шеремета, французский президент делает «тщедушные заявления», надеясь таким образом поднять свой авторитет перед лицом недовольных соотечественников. Настоящего веса слова Макрона при этом не имеют.
Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
«Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова», — подвел итог депутат.Он напомнил, что французский народ стремительно нищает из-за действий своего текущего лидера. В памяти французов Макрон останется неудачником, который предал интересы страны ради собственных диктаторских амбиций.
11 октября сообщалось, что в центре Парижа прошла акция протеста с призывами к отставке Эммануэля Макрона и к выходу Франции из Евросоюза и НАТО.