Стало известно, почему учения американских военных в холодной Швеции завершились досрочно
Более десятка военнослужащих армии США прервали участие в международных учениях на севере Швеции и вернулись домой с травмами и обморожениями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Тренировки проходили в очень холодную погоду. Иногда столбик термометра опускался до −34 °C. В программу входили ныряние в прорубь и ночевки в снежных укрытиях на территории лесных массивов. Таким образом американское командование хотело приспособить своих бойцов к работе в арктических условиях.
Однако экстремальный холод оказался непосильным испытанием для части солдат. Одного европейского военнослужащего госпитализировали с риском ампутации части пальцев на ногах из‑за сильного обморожения. У американских солдат образовались мозоли и волдыри, вызванные воздействием низких температур, пишет издание.
Инцидент выявил сложности адаптации военнослужащих к арктическому климату и поставил под вопрос готовность армии США к операциям в условиях Крайнего Севера.
Читайте также: