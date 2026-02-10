Стало известно, почему учения американских военных в холодной Швеции завершились досрочно

10 февраля 2026, 03:48

WSJ: американские военные не выдержали сильный холод на учениях в Швеции

Фото: iStock/zabelin

Более десятка военнослужащих армии США прервали участие в международных учениях на севере Швеции и вернулись домой с травмами и обморожениями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.