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Макрон захотел повлиять на выборы нового Папы Римского, пишут СМИ

Le Monde: Макрон хочет повлиять на избрание нового римского Папы
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

На выборы нового Папы Римского хочет повлиять президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на слухи среди политиков.
По информации издания, французский лидер уже несколько раз встречался с участниками движения католиков Sant'Egidio, продвигающих на пост главного священнослужителя кардинала Маттео Марию Дзуппи.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89 году жизни. Попрощались с понтификом 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронили Франциска в итальянской столице в базилике Санта-Мария-Маджоре, согласно его последней воле.

По словам руководителя Службы печати Святого престола Маттео Бруни, нового Папу Римского выберут 7 мая.

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Стало известно, что лежит в холодильнике Путина
Путин достал кефир из своего холодильника при журналистах
02 мая 2025, 16:45

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин показал журналистам содержимое своего холодильника в кремлевской квартире. Дома у главы государства побывал Павел Зарубин.
«Чем вас порадовать, чем угостить?» — спросил президент, доставая кефир с двумя белыми чашками.
На столе верховного главнокомандующего, помимо папок с документами, есть фрукты, мед, кефир, соевый соус, соль и перец. Кроме того, на полке около зеркала можно увидеть икону Спаса Нерукотворного.
В воскресенье, 4 мая, на канале «Россия 1» выйдет документальный фильм о российском лидере «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Впервые Путина избрали 26 марта 2000 года. Инаугурация состоялась 7 мая.

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Илон Маск раскрыл факты нецелевого расходования бюджетных средств госслужащими США
Маск: госслужащие США тратили бюджетные средства на аренду отелей и стадионов
02 мая 2025, 15:37

Фото: iStock/Pineapple Studio

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск сделал громкое заявление, обвинив государственных служащих в нецелевом расходовании бюджетных средств на аренду роскошных отелей и стадионов для проведения вечеринок. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что чиновники начали с малых обманов, но со временем их действия становились все более наглыми. Об этом пишет РИА Новости.
«По сути, они устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков. Если их обман никто не останавливает, они наглеют и продолжают воровать», — заявил Маск.

В ответ на эти проблемы DOGE внедрил новое правило: теперь чиновники обязаны предоставлять чеки перед использованием бюджетных средств. По словам сотрудников ведомства, это привело к значительному сокращению нецелевых расходов.

Кроме того, Маск сообщил о странных случаях выдачи ссуд Управлением по делам малого бизнеса, когда деньги получали люди старше 120 лет, хотя старейшему человеку в стране всего 114 лет. Случаи также включали ссуды детям младше 11 лет и даже еще не родившимся людям, годом рождения одного из которых значился 2165.

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«Действительно потрясает»: депортированный из Румынии журналист Боуз о произошедшем
Журналиста Боуза депортировали из-за угрозы безопасности Румынии
02 мая 2025, 13:17

Фото: istockphoto/rarrarorro

Журналиста Чея Боуза депортировали из Румынии из-за «угрозы безопасности государства». Об этом пишет RT со ссылкой на публициста.
Боуз рассказал, что его сняли с борта самолета и начали допрос прямо в автомобиле. Затем его привели в «маленькую комнату для допросов», где был соответствующий документ. Журналист подчеркнул, что копию ему не предоставили и даже не дали сфотографировать бумагу.

«Я прилетел в страну совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, и это действительно потрясает. Но потрясает уже не столь сильно в контексте происходящего сейчас в Евросоюзе в более широком масштабе, особенно в Румынии, о чём я как раз открыто заявляю», — сказал собеседник RT.
Боуза задержали накануне в Бухаресте.

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Партию АдГ признали экстремистской в Германии
Немецкая контрразведка признала АдГ экстремистской партией в Германии
02 мая 2025, 12:25

Фото: istockphoto/photosvit

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) признана экстремистской на территории ФРГ ведомством по охране конституции. Об этом сказано в соответствующем заявлении.
«Ведомство по охране конституции ФРГ признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) чисто правоэкстремистским движением», — сказано в публикации.
Федеральное ведомство по охране немецкой конституции назвало экстремистскими отделения АдГ в Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Саксонии в 2023 году. Благодаря этому власти ФРГ смогли более обширно следить за партией.

Ранее АдГ лишь подозревали в экстремизме. Институт ФРГ по правам человека обнародовал доклад. В нем указано, что условия для запрета партии выполнены. АдГ в свою очередь обвиняет власть в подавлении инакомыслящих и травле партии.

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«Сделали несравнимо ​больше! Выиграли обе войны»: Трамп сделал ​шоковое заявление о роли США во Второй мировой
Трамп: США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне
02 мая 2025, 06:35

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.
Трамп акцентировал, что ни одна другая страна не приблизилась к достижениям Америки в военной силе и храбрости.

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой...», — гордо заявил он.

Фото: скриншот поста с аккаунта Трампа о 8 мая в Truth Social

Трамп раскритиковал современных лидеров за отсутствие традиции празднования побед и призвал возродить эту практику. По его словам, США «больше ничего не празднуют», хотя именно они определили исход обеих мировых войн.

«Мы выиграли обе войны, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости или военному мастерству, но мы никогда ничего не праздновали — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!», — закончил он.
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