Макрон захотел повлиять на выборы нового Папы Римского, пишут СМИ

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
На выборы нового Папы Римского хочет повлиять президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на слухи среди политиков.
По информации издания, французский лидер уже несколько раз встречался с участниками движения католиков Sant'Egidio, продвигающих на пост главного священнослужителя кардинала Маттео Марию Дзуппи.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89 году жизни. Попрощались с понтификом 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронили Франциска в итальянской столице в базилике Санта-Мария-Маджоре, согласно его последней воле.
По словам руководителя Службы печати Святого престола Маттео Бруни, нового Папу Римского выберут 7 мая.
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Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89 году жизни. Попрощались с понтификом 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронили Франциска в итальянской столице в базилике Санта-Мария-Маджоре, согласно его последней воле.
По словам руководителя Службы печати Святого престола Маттео Бруни, нового Папу Римского выберут 7 мая.
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Никита Кротов