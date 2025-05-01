В США допустили возможность введения новых санкций против России

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В США не исключают возможность введения новых санкций против России, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.
Конкретные причины для потенциального ужесточения мер не названы. Вашингтон также не планирует снимать с РФ какие-либо действующие ограничения.
Майкл Уолтц — одна из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации Соединенных Штатов Америки, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
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«Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время. Возможность введения новых санкций против России также сохраняется», — сказала Брюс на брифинге.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН.
Майкл Уолтц — одна из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации Соединенных Штатов Америки, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
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Мария Моисеева