«Потребуется много усилий»: Кремль ответил на слова Макрона об отношениях с Россией

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Кремль отреагировал на свет президента Франции Эмманюэля Макрона Европе переосмыслить связи с Россией. Заявление французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 сентября.
«Предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений», — ответил журналистам Песков.
Эмманюэль Макрон рекомендовал странам Европы переосмыслить отношение с Россией ради мира на континенте в будущем. Французский лидер заявил, что нынешний мировой порядок «неполноценен и несправедлив», а Европа — это не только Евросоюз и НАТО. Заявление прозвучало во время международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже 22 сентября.
«В будущем потребует очень много усилий. И, конечно, это будет предметом особой озабоченности для нас — с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий», — добавил Песков, комментируя заявление Макрона.
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Лия Мурадьян