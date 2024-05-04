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В США активисты пытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны

04 мая 2024, 23:14
Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

В Нью-Йорке активисты попытались сорвать шествие в память о ветеранах Великой Отечественной и Второй мировой войн, передает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что группа людей, выкрикивая антироссийские лозунги, попыталась заблокировать колонну участников марша. Затем провокаторы безуспешно предприняли попытку перекрыть дорогу, ведущую к памятнику воинам-мученикам.

Шествие проходит по Бруклинскому мосту, где собравшихся сопровождает полиция. По данным агентства, участники акции не поддались на провокации.



Ранее, в прошлом году, провокаторы пытались помешать началу акции «Бессмертный полк», скандируя антироссийские лозунги и демонстрируя украинскую символику. Их действия были пресечены сотрудниками полиции.

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#шествие
Умерла актриса Галина Давыдова, снявшаяся в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова»
04 мая 2024, 21:11

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На официальном сайте ГИТИСа сообщается о кончине заслуженной артистки России, доцента кафедры вокального искусства Галины Давыдовой, которая известна своими ролями в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова». Ей было 48 лет.
«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова», — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется. Галина Давыдова, родившаяся в 1975 году, также была лауреатом международного конкурса во Франции.

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В КБР три человека попали в больницу при взрыве автомобиля на газовой заправке
04 мая 2024, 20:51

Фото: iStock/Jacob_Wackerhausen

Три человека были госпитализированы в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Сегодня днем на газозаправочной станции в селе Урвань произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2109. Три человека, находившиеся в машине, были доставлены в больницу для осмотра», — передал собеседник агентства.
По его словам, предполагаемой причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что все трое пострадавших были доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Двое из них получили легкие травмы, один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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В Москве весь день ловят лося
04 мая 2024, 20:03

Фото: istockphoto/JanMiko

В южной части Москвы местные жители заметили молодую лосиху, прогуливающуюся около жилых домов, сообщил Telegram-канал Shot в субботу, 4 мая.
«Лосиху пытались поймать с утра. Оказалось, что это молодая особь. Ее несколько раз обстреливали с балконов дротиками, покрытыми снотворным», — говорится в сообщении.
Как отмечает источник, животное было замечено в парке «Сосенки», который находится на пересечении Нахимовского проспекта и Проектируемого проезда № 460. Позже лосиху увидели у дома в районе Зюзино. Сейчас ветеринары ждут, пока она заснет, чтобы провести осмотр, после чего ее перевезут в Битцевский лесопарк.

В парках и усадьбах Москвы местные жители также обнаружили редких птиц, внесенных в Красную книгу России и столицы. Среди них серая цапля, утка-мандаринка и камышница.

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На выставку-форум «Россия» пришел 12-миллионный посетитель
04 мая 2024, 19:22

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Выставку-форум «Россия» посетил 12-миллионный человек. Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области, сообщили в пресс-службе выставки.
Директор мероприятия Наталья Виртуозова выразила благодарность Тульской области за предоставленный подарок и сообщила, что всей семье Юшковой предстоит двухдневное путешествие по региону.

Ксения получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область», включающее экскурсии по знаковым местам региона.

В комментарии пресс-службе Юшкова выразила сильные эмоции от сюрприза, отметив, что о таком даже не мечтали. В рамках поездки семья посетит Тульский кремль, Казанскую набережную и Музейный квартал, а также Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава».

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В Москве арестована лидер запрещённой секты «Фалуньгун»* Миненкова
04 мая 2024, 18:03

Фото: istockphoto/artisteer

Тушинский районный суд города Москвы отправил под арест лидера запрещённой в России секты «Фалуньгун»*, члена ассоциации «Фалунь Дафа» Наталью Миненкову. Она помещена под стражу до 27 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. В сообщении указано, что таким образом суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу главаря секты, члена ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"».

Как установили следователи, в период с июля 2020 года по октябрь 2023 года обвиняемая и её сообщники незаконно организовали в Москве деятельность ассоциации. Кроме того, Миненкова пропагандировала и распространяла литературу нежелательных организаций.

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#арест
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Суд в Афинах оправдал журналиста Аликакоса за правду о Благодатном огне
04 мая 2024, 14:59

Фото: istockphoto/Sean Pavone

Суд в Афинах полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну происхождения благодатного огня. Тяжба длилась долгих пять лет.
Началось всё с того, что журналист написал книгу «Искупление — о Святом Свете». В ней он, основываясь на интервью с основными участниками священного действа, рассказал, что благодатный огонь появляется при помощи спичек или зажигалки. В этом признались сами священнослужители, с которыми беседовал Аликакос.

Это вызвало бурю возмущения в Иерусалимском патриархате. Против журналиста был подан иск на 700 тысяч евро за моральный ущерб, а также уголовные обвинения в том, что он незаконно получил информацию, прикинувшись туристом. Эти нападки заставили Аликакоса опубликовать на YouTube 25-минутное интервью с скевофилаксом (хранителем сосудов и ризничим) архиепископом Исидором, в котором тот признаётся, что искусно манипулирует пламенем, используя зажигалку и спички. Исидор уверен, что многие верующие с должным образованием давно догадываются об истинном происхождении этого ритуала, и нет необходимости более хранить эту «тайну», ведь правда лишь укрепляет религиозные чувства.

В результате суд Афин полностью оправдал журналиста, признав его расследование честным и добросовестным. Претензии к книге также не были удовлетворены. Сам Аликакос назвал своё расследование самой сложной проверкой фактов в истории, ведь ему пришлось опровергать утверждение одиннадцативековой давности, разделяемое миллионами людей.

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СК начал проверку сведений о насилии в детском саду Севастополя
04 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/SB Arts Media

В Севастополе ведется проверка после того, как появилось видео, на котором сотрудница местного детского сада ударила ребенка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«После анализа СМИ и социальных сетей сотрудниками СК России был выявлен материал, включающий видео, на котором сотрудница детского сада в Ленинском районе Севастополя применяет насилие к маленькому ребенку на игровой площадке детского учреждения», — говорится в официальном сообщении.
В настоящее время проводится проверка по факту нарушения прав ребенка, а также выясняются все обстоятельства инцидента.

Как уточнили в региональной прокуратуре, воспитательница ударила ребенка рукой по лицу во время прогулки. Отмечается, что женщина уже отстранена от исполнения обязанностей.

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В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей
04 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/Azaliya

В Новгородской области неизвестный стрелок тяжело ранил трех лошадей из частной конюшни, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По данному факту прокуратурой будет дана оценка достаточности и полноты мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — заявили в ведомстве.
Сообщение об инциденте появилось также в группе «Свободный информационный портал Великий Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница деревни Ушерско Новгородского района сообщила, что в апреле неизвестный стрелок совершил несколько выстрелов из ружья по ее лошадям, ранив двух кобыл.

В мае он продолжил нападение, выстрелив в морду пони. Животные получили пулевые ранения в области головы и шеи и находятся в тяжелом состоянии.

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В Монино появилась улица Генерала Ковачевича
04 мая 2024, 12:12

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В посёлке городского типа Монино появилась улица Генерала Ковачевича, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ранее эта улица носила название Нижегородская. Местная жительница обратилась к главе Щёлковского городского округа Андрею Булгакову с просьбой увековечить память об Аркадии Ковачевиче — Герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанте авиации, Почетном гражданине Щелковского района.

«Мы уделяем особое внимание сохранению исторической памяти о заслуженных жителях нашего округа. Это наша история, она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мы передаём эти знания из поколения в поколение и таким образом формируем национальное самосознание и гордость за свою страну у подрастающего поколения», — заявил Булгаков.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В торжественной церемонии переименования улицы приняли участие сын и племянники Ковачевича, его друзья, представители органов власти, военнослужащие, курсанты и юнармейцы. Также состоялось возложение цветов к могиле А. Ф. Ковачевича на Монинском гарнизонном кладбище.

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