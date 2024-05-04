В США активисты пытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны

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В Нью-Йорке активисты попытались сорвать шествие в память о ветеранах Великой Отечественной и Второй мировой войн, передает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что группа людей, выкрикивая антироссийские лозунги, попыталась заблокировать колонну участников марша. Затем провокаторы безуспешно предприняли попытку перекрыть дорогу, ведущую к памятнику воинам-мученикам.
Шествие проходит по Бруклинскому мосту, где собравшихся сопровождает полиция. По данным агентства, участники акции не поддались на провокации.
Ранее, в прошлом году, провокаторы пытались помешать началу акции «Бессмертный полк», скандируя антироссийские лозунги и демонстрируя украинскую символику. Их действия были пресечены сотрудниками полиции.
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Шествие проходит по Бруклинскому мосту, где собравшихся сопровождает полиция. По данным агентства, участники акции не поддались на провокации.
Ранее, в прошлом году, провокаторы пытались помешать началу акции «Бессмертный полк», скандируя антироссийские лозунги и демонстрируя украинскую символику. Их действия были пресечены сотрудниками полиции.
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Александр Климов