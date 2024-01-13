Новый глава МИД Франции высказался о поддержке Украины

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Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что Сежурне пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Франции. По словам французского министра, поддержка будет оказываться в экономической, военной и гуманитарной сферах.
Сообщается, что перед запланированной встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским глава МИД Франции подчеркнул, что французские представители совершат «некоторое число визитов», чтобы понять, что на сегодняшний день необходимо гражданам Украины.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить».
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Сообщается, что перед запланированной встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским глава МИД Франции подчеркнул, что французские представители совершат «некоторое число визитов», чтобы понять, что на сегодняшний день необходимо гражданам Украины.
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Екатерина Коршунова