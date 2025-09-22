«Звоночек» для Израиля»: политолог Перенджиев высказался о признании Палестины
Политолог Перенджиев: признание Палестины является сигналом Израилю
Признание государственности Палестины рядом западных стран усиливает её шансы на полноценное международное признание и становление в качестве независимого государства. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информа» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По словам эксперта, Палестина получает всё больше дипломатической поддержки. Накануне, 21 сентября, о признании её государственности заявили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.
«Палестинцы имеют право построить своё государство и стать полноправными членами международного сообщества. Стоит отметить, что признают Палестину страны Евросоюза, и я предполагаю, что Палестину может признать и руководство ЕС. Конечно, признание Палестины – это некий «звоночек» для Израиля и его, мягко говоря, неправильных действий, потому что то, что они делают в отношении палестинцев, – это тихий ужас: Израиль уничтожает мирных жителей, в том числе детей, хотя дети ничего не захватывали», – отметил Перенджиев.Он также выразил мнение, что Израиль стремится полностью подчинить себе палестинские территории – сектор Газа и Западный берег реки Иордан.
Напомним, Палестина на сегодняшний день имеет статус частично признанного государства. Ряд стран признаёт её в границах 1967 года, включая Восточный Иерусалим как столицу.