«Звоночек» для Израиля»: политолог Перенджиев высказался о признании Палестины

22 сентября 2025, 13:32

Политолог Перенджиев: признание Палестины является сигналом Израилю

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Признание государственности Палестины рядом западных стран усиливает её шансы на полноценное международное признание и становление в качестве независимого государства. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информа» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.





По словам эксперта, Палестина получает всё больше дипломатической поддержки. Накануне, 21 сентября, о признании её государственности заявили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.





«Палестинцы имеют право построить своё государство и стать полноправными членами международного сообщества. Стоит отметить, что признают Палестину страны Евросоюза, и я предполагаю, что Палестину может признать и руководство ЕС. Конечно, признание Палестины – это некий «звоночек» для Израиля и его, мягко говоря, неправильных действий, потому что то, что они делают в отношении палестинцев, – это тихий ужас: Израиль уничтожает мирных жителей, в том числе детей, хотя дети ничего не захватывали», – отметил Перенджиев.