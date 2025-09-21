Ещё одна страна признала независимость Палестины
Португалия официально признала независимость и суверенитет Палестины. Об этом сообщает телеканал SIC Noticias со ссылкой на заявление португальского министра иностранных дел Паулу Ранжеля.
Отмечается, что Лиссабон выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государств.
Ранее в этот день аналогичное решение приняли власти Великобритании, Канады и Австралии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что помимо этих государств Государство Палестина официально признают ещё 147 из 193 государств-членов ООН. В понедельник, 22 сентября, Франция проведет конференцию, посвященную признанию Палестины.
