Ещё одна страна признала независимость Палестины

SIC Noticias: Португалия официально признала государственность Палестины
Португалия официально признала независимость и суверенитет Палестины. Об этом сообщает телеканал SIC Noticias со ссылкой на заявление португальского министра иностранных дел Паулу Ранжеля.



Отмечается, что Лиссабон выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государств.

Ранее в этот день аналогичное решение приняли власти Великобритании, Канады и Австралии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что помимо этих государств Государство Палестина официально признают ещё 147 из 193 государств-членов ООН. В понедельник, 22 сентября, Франция проведет конференцию, посвященную признанию Палестины.

