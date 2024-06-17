Нарышкин: Макрон слышит предупреждения России об отправке войск ЕС на Украину

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Предупреждения со стороны России относительно отправки войск Европы в зону украинского конфликта слышит французский президент Эммануэль Макрон. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
По словам директора СВР, Запад, включая Францию, вели переговоры об этом. По утверждению Нарышкина, есть государства, выступающие против отправки своих солдат в зону спецоперации, коих большинство. Однако есть и те, кто одобряет эту инициативу.
В феврале Макрон говорил, что не исключает отправку в зону украинского конфликта европейских военных. Позже он подтверждал, что Париж изменил свою позицию по Украине. Политик подчеркивал, что теперь для помощи Украине «ограничений больше нет».
По словам российского президента Владимира Путина, ввод военнослужащих стран Европы на Украину не изменит ситуацию.
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В феврале Макрон говорил, что не исключает отправку в зону украинского конфликта европейских военных. Позже он подтверждал, что Париж изменил свою позицию по Украине. Политик подчеркивал, что теперь для помощи Украине «ограничений больше нет».
По словам российского президента Владимира Путина, ввод военнослужащих стран Европы на Украину не изменит ситуацию.
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Никита Кротов