Макрон все еще мечтает поговорить с Путиным

Фото РИА Новости/Стрингер
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским главой государства Владимиром Путиным. Он заявил об этом в подкасте Génération Do It Yourself.
В то же время он признал, что не общался с Путиным в последние месяцы.
Ранее руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Макрон слышит предупреждения со стороны России относительно отправки войск Европы в зону украинского конфликта.
В феврале Макрон говорил, что не исключает отправку в зону украинского конфликта европейских военных. Позже он подтверждал, что Париж изменил свою позицию по Украине.
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«Но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», – сказал Макрон.
Ранее руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Макрон слышит предупреждения со стороны России относительно отправки войск Европы в зону украинского конфликта.
В феврале Макрон говорил, что не исключает отправку в зону украинского конфликта европейских военных. Позже он подтверждал, что Париж изменил свою позицию по Украине.
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Никита Иванов