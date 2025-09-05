Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны

05 сентября 2025, 14:25

Дюпон-Эньян: план Макрона по отправке войск на Украину развяжет третью мировую

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

План президента Франции Эммануэля Макрона направить французских солдат на Украину вызывает опасения по поводу возможного обострения международной напряженности и приближения третьей мировой войны. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.