Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны
План президента Франции Эммануэля Макрона направить французских солдат на Украину вызывает опасения по поводу возможного обострения международной напряженности и приближения третьей мировой войны. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
Политик написал, то Макрон в прямом эфире подтвердил отправку французских войск на Украину. Бессмысленная провокация, приближающая мировую войну! Какое безумие!» — написал он.
Ранее президент Франции объявил, что 26 стран «коалиции желающих» готовы направить войска на Украину. Макрон также сообщил, что в ближайшие дни планируется окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.
Кроме того, глава Франции предупредил Россию о новых санкциях в координации с США в случае отказа от мирных переговоров.
