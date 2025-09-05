Французский военкор оценила реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

05 сентября 2025, 02:22

Фото: Istock/Dragos Condrea

Французский военный корреспондент Кристель Нэан, работающая в Донбассе, оценила реальный боевой потенциал «коалиции желающих» в 10-20 тысяч солдат, несмотря на заявления 26 государств о готовности отправить военный контингент на Украину.