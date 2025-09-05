Французский военкор оценила реальный боевой потенциал «коалиции желающих»
Французский военный корреспондент Кристель Нэан, работающая в Донбассе, оценила реальный боевой потенциал «коалиции желающих» в 10-20 тысяч солдат, несмотря на заявления 26 государств о готовности отправить военный контингент на Украину.
Шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан в интервью ТАСС выразила скептицизм относительно реальных возможностей «коалиции желающих». По ее словам, хотя 26 государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину, фактическая численность войск вряд ли превысит 10-20 тысяч военнослужащих.
Военкор подчеркнула, что без соглашения с Россией страны НАТО не смогут разместить свои войска на территории Украины.
Нэан также раскритиковала саммиты «коалиции желающих», назвав их «цирком», а французскому президенту Эмманюэлю Макрону отвела роль марионетки, которая пытается строить из себя военного лидера Европы. По ее информации, до встречи 4 сентября только шесть стран были готовы реально отправить солдат на украинские территории: Франция, Великобритания, страны Прибалтики и еще одно государство.
Ранее стало известно, что «коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину. Согласно данным Financial Times, в первую группу входят страны, выступающие за размещение войск, во вторую — те, кто выступает против, и третью группу составляют колеблющиеся страны.
