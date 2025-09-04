Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить военных на Украину

04 сентября 2025, 19:02

Макрон: 26 стран-участниц «коалиции желающих» готовы отправить солдат на Украину

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Около 26 стран-участниц «коалиции желающих» выразили готовность отправить военный контингент на территорию Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи объединения в Париже.