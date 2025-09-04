Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить военных на Украину
Около 26 стран-участниц «коалиции желающих» выразили готовность отправить военный контингент на территорию Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи объединения в Париже.
Соответствующие меры предусмотрены в качестве гарантий безопасности для украинской стороны. По словам французского лидера, миротворческий контингент будет присутствовать «на земле, на море и в воздухе».
Макрон добавил, что объединение планирует в ближайшее время согласовать участие США в этой инициативе. В случае отказа России от переговоров по Украине стороны примут дополнительные санкции в качестве ответных мер, заключил он.
