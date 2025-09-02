Левая партия Франции инициирует отставку Макрона
Левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила о намерении представить 9 сентября в парламенте предложение об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона, обвиняя его в нарушении демократических норм после победы левых сил на парламентских выборах 2024 года.
Лидер парламентской фракции партии Матильда Пано заявила в соцсети X:
«8 сентября мы заставим Байру уйти. 9 сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики».
Она напомнила, что Макрон отказался назначить премьер-министром кандидата от левых сил, несмотря на их победу на выборах, что стало беспрецедентным случаем в истории Пятой республики.
Инициатива происходит на фоне растущего недовольства политикой Макрона. Петиция с призывом к его отставке собрала более 120 тысяч подписей, обвиняя президента в опасных международных обязательствах и безответственной внешней политике, особенно в отношении Украины и России. Критики также указывают на злоупотребление полномочиями при проведении пенсионной реформы.
Это уже вторая попытка «Непокорившейся Франции» инициировать импичмент Макрона. В 2024 году предложение было отклонено Национальным собранием.