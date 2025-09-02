Левая партия Франции инициирует отставку Макрона

02 сентября 2025, 00:14

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила о намерении представить 9 сентября в парламенте предложение об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона, обвиняя его в нарушении демократических норм после победы левых сил на парламентских выборах 2024 года.





Лидер парламентской фракции партии Матильда Пано заявила в соцсети X:





«8 сентября мы заставим Байру уйти. 9 сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики».