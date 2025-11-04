Макрона обвинили в разжигании войны против свободы слова

04 ноября 2025, 04:18

Аналитик Spectator Тидмарш: Макрон объявил войну свободе слова в Европе

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Специалист по международному праву Джеймс Тидмарш считает, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова. Такое мнение аналитик выразил в публикации издания Spectator.





Тидмарш объяснил, что Макрон не желает видеть Европу в условиях настоящей свободы мнений и убеждений.





«Его видение Европы – это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства», — говорится в материале.