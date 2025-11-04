Достижения.рф

Макрона обвинили в разжигании войны против свободы слова

Аналитик Spectator Тидмарш: Макрон объявил войну свободе слова в Европе
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Специалист по международному праву Джеймс Тидмарш считает, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова. Такое мнение аналитик выразил в публикации издания Spectator.



Тидмарш объяснил, что Макрон не желает видеть Европу в условиях настоящей свободы мнений и убеждений.

«Его видение Европы – это свобода слова, где она возможна только тогда, когда ее можно отследить, и где платформы заранее подавляют все, что может вызвать вопросы у правительства», — говорится в материале.
Обозреватель также раскритиковал возмущения французского лидера в адрес России, которую тот обвиняет в манипуляции онлайн-контентом для дестабилизации европейских демократий.

Тидмарш добавил, что «предупреждения» Макрона вовсе не призваны «защитить» демократию. Они являются оправданием для усиления государственного контроля над свободой слова обычных граждан.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0