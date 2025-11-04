В Подмосковье водитель протаранил жилой дом с мужчиной внутри
В Волоколамске легковой автомобиль врезался в частный жилой дом. Об этом сообщило подмосковное управление МВД в своем Telegram-канале.
Предварительно, инцидент произошел около 20:30 на 15-м километре автодороги «Суворово-Волоколамск-Руза». Мужчина 1980 года рождения, управлявший автомобилем Renault, съехал в кювет, а затем столкнулся с жилым зданием.
В результате ДТП находившийся в доме местный житель 1979 года рождения получил телесные повреждения. Медики доставили пострадавшего в медицинское учреждение.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
3 ноября сообщалось, что микроавтобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в тройное ДТП в Ростовской области. В результате аварии погибли по меньшей мере два человека из других автомобилей.
