Фото: сайт Кремля
Западные страны опасаются непосредственно участвовать в украинском конфликте. Их удерживает от прямого вмешательства страх перед полномасштабной войной с Россией.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью французскому репортеру Хуго Траверсу для YouTube-канала HugoDécrypte он сравнил поддержку Запада Израиля и Украины. По мнению главы киевского режима, еврейское государство получает от западных стран более существенную помощь, так как политики не желают отправлять войска на Украину из-за страха прямого столкновения с Россией.
По его мнению, столь активная помощь Израилю на Ближнем Востоке означает лишь то, что западные лидеры уверены в невозможности войны с Ираном. Зеленский также добавил, что Запад боится российского президента Владимира Путина, несмотря на больший объём экономики и превосходство военного потенциала.
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«Это означает, что они действительно боятся России», — заявил украинский президент.
По его мнению, столь активная помощь Израилю на Ближнем Востоке означает лишь то, что западные лидеры уверены в невозможности войны с Ираном. Зеленский также добавил, что Запад боится российского президента Владимира Путина, несмотря на больший объём экономики и превосходство военного потенциала.
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Александр Бойцов