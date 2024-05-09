НАТО не направит войска на Украину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликт на Украине. Об этом пишет «РИА Новости».
«НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте», — заявил он.
От отметил, что перед НАТО стоят две задачи: не допустить распространения конфликта за пределы Украины, а также поддержать Киев.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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