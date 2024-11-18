Маск предупредил о потенциальном ответе России из-за разрешения на удары вглубь страны

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Предприниматель Илон Маск прокомментировал информацию о том, что президент США Байден снял с Украины запрет на нанесение ударов по территории РФ. Об этом он написал в социальной сети X.
«Проблема в том, что Россия ответит аналогично», — предупредил Маск. При этом миллиардер не уточнил, как именно.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Александр Климов