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Бывший офицер Вооруженных сил (ВС) Швеции Микаэль Вальтерссон прокомментировал разрешение президента США Байдена Украине наносить ракетные удары вглубь России. Об этом он написал в социальной сети X.
Вальтерссон охарактеризовал решений Байдена как попытку срыва плана избранного президента США Дональда Трампа.
До этого газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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«Это очевидная попытка сорвать план Трампа по установлению мира между Россией и Украиной <...> Зная Трампа, уверен, что он воспримет это решение как <...> последний удар кислых неудачников против него», – заявил военный.
До этого газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Александр Климов