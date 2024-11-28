Продукция с очень хорошим вкусом: вышел фильм о сотрудничестве России и Египта

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов на завершившейся в Баку климатической конференции ООН COP29 заявил, что в республике активно учат и не собираются забывать русский язык, являющийся одним из языков ООН. По его словам, благодаря интернету сегодня киргизы говорят на русском лучше, чем 30 лет назад.