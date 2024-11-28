Продукция с очень хорошим вкусом: вышел фильм о сотрудничестве России и Египта

Фото: istock/Oleksii Liskonih
Современные российско-египетские отношения охватывают множество сфер — от туризма до образовательных программ. Редакция LIFE doc представила фильм из цикла «Новый мир», посвященный дружбе между Россией и Египтом.
В этом документальном фильме исследуются исторические, культурные, экономические и личные связи между двумя странами в различные исторические эпохи. Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов отметил в беседе с изданием, что Египет является важным хабом для выхода на другие рынки Африки.
Египет, в свою очередь, поставляет в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. В документальном фильме подчеркивается уверенность Российского экспортного центра в том, что к 2030 году объем внешнеэкономических сделок достигнет 1 миллиарда долларов.
Туризм также играет важную роль в партнерстве. В 2023 году более 1,5 миллиона российских туристов посетили Египет, что делает Россию одним из ведущих источников отдыхающих.
Россия также активно участвует в археологических раскопках на египетской территории. Культурный обмен также способствует укреплению дружбы между двумя странами. В Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируется открытие памятника Петру I. В России памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные пространства.
Фильм акцентирует внимание на ключевых направлениях сотрудничества: от совместного строительства промышленной зоны в Суэцком канале до образовательных программ для египетских студентов в российских вузах. Например, Правительство России выделило квоты на обучение 318 египетских студентов в учебном году 2024–2025.
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«Мы в перспективе рассматриваем Египет как одно из наших торговых, экспортных направлений. Туда поставляется и продукция химической промышленности, и металлургия, и машиностроение. Но не только. Мы пытаемся доносить широкой аудитории информацию, что те российские продукты питания, которые продвигает российский экспортный центр, — это качественная продукция с очень хорошим вкусом», — заявил он.
Египет, в свою очередь, поставляет в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. В документальном фильме подчеркивается уверенность Российского экспортного центра в том, что к 2030 году объем внешнеэкономических сделок достигнет 1 миллиарда долларов.
Туризм также играет важную роль в партнерстве. В 2023 году более 1,5 миллиона российских туристов посетили Египет, что делает Россию одним из ведущих источников отдыхающих.
Россия также активно участвует в археологических раскопках на египетской территории. Культурный обмен также способствует укреплению дружбы между двумя странами. В Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируется открытие памятника Петру I. В России памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные пространства.
Фильм акцентирует внимание на ключевых направлениях сотрудничества: от совместного строительства промышленной зоны в Суэцком канале до образовательных программ для египетских студентов в российских вузах. Например, Правительство России выделило квоты на обучение 318 египетских студентов в учебном году 2024–2025.
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Анастасия Хохлова