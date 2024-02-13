«Мальчики для битья»: почему Россия приостановит участие в ОБСЕ и чем это обернется

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz
Госдума рассмотрела вопрос о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. О том, почему парламентарии приняли такое решение и чем оно грозит, читайте в материале «Радио 1».
Почему Россия приостанавливает участие в ОБСЕ
Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «Радио 1» рассказал, что приостановка участия российской делегации в парламентской ассамблее в ОБСЕ следует рассматривать как следствие всех остальных событий.
«В прошлом году Россия уже приостановила выплату взносов в организацию, а сейчас, соответственно Госдума рассмотрит проект обращения о приостановки деятельности постоянной делегации России. Я думаю, что это производная от тех тенденций, которые мы наблюдаем, когда российская делегация подвергается в парламентской ассамблее дискриминации, когда российская делегация считает те дебаты, в которые ее втягивают, абсолютно тупиковыми, когда со стороны российских парламентариев звучат обвинения в сторону парламентской ассамблеи в русофобии», - заявил Калачев.
Калачев напомнил, что в 2023 году, Россия приостановила выплату взносов в ОБСЕ.
«Приостановку выплат и взносов в ОБСЕ объяснил Вячеслав Володин. По его словам, это было связано с тем, что Россия уже не участвует в значительной части дискуссий, и не готова платить за то, в чем она участия не принимает. В адрес парламентской ассамблеи со стороны российских политиков звучат обвинения в ангажированности, в слишком критичной, зачастую антагонистической позиции в отношении России, звучат обвинения, что ОБСЕ – это придаток Евросоюза и НАТО, а раз так, то нет необходимости там присутствовать, потому что все равно они нас не слышат. Поменять отношение к российской делегации и российской власти в рамках ОБСЕ невозможно. Понятно, что это с одной стороны сокращает возможность России, так как это площадка, на которой Россия может звучать, но с другой стороны, кто ее готов слушать. С учетом того, что мнения уже сформированы и пересмотру они не подлежат, в отношении России линия проводится последовательно жесткая, и никакое участие российской делегации это обстоятельство не изменится, а быть мальчиками для битья российские парламентарии категорически не готовы», - подчеркнул политолог.
На вопрос о том, чем обернется приостановка участия российской делегации в ОБСЕ, политолог ответил, что в сложившихся условиях, российской делегации нет необходимости присутствовать на парламентской ассамблее.
«Связи с Европой давали России не только экономические преференции, но и позволяли быть частью европейского пространства, но сейчас все поменялось», - заявил эксперт.
Он также добавил, что в нынешней ситуации, российской делегации нечего делать в парламентской ассамблее ОБСЕ.
В Госдуме сообщили, когда Россия приостановит участие в ОБСЕ
Руководитель российской делегации в ОБСЕ Петр Толстой заявил, что парламентская ассамблея превратилась в живой форум, который вместо того, чтобы находить общие решения, во всем обвиняет Россию.
«Безопасность не может быть односторонней. Наша делегация проводила встречи и убеждала коллег в проблемах русских на Украине. Россия озвучила проблемы безопасности на европейском континенте, однако все усилия были напрасны. Все проблемы игнорируются и сегодня ОБСЕ стала русофобской организацией. Нам было отказано в визах для участия в ОБСЕ, хотя доступ должен быть беспрепятственный для всех делегаций», - заявил Толстой.
Он также добавил, что председатель ОБСЕ полностью поддерживает Украину, выступает с русофобскими заявлениями, призывает нарастить поддержу киевского режима.
«Мы старались проявлять выдержку в ответ на прямые оскорбления на сессиях ОБСЕ, но дальше мы терпеть этого не должны и не будем. На следующей неделе Россия намерена обратиться к ОБСЕ с заявлением о приостановке участия», - заключил Толстой.
Руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ОБСЕ превратилась в клон Верховной Рады.
«ОБСЕ занимает активную русофобскую позицию. Нам не дали в прошлом году гарантий безопасности ни на одном заседании ОБСЕ. Она превратилась в площадку, которая нас не слышит. После интервью Путина Карлсону позиция многих делегаций изменится, но на сегодня нас не слышат. ОБСЕ утратила объективность и смысл, который был заложен. Мы – страна, которая имеет чувство собственного достоинства», - подчеркнул Слуцкий.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал мнения депутатов о том, что Россия должна приостановить участие в ОБСЕ.
«Нам пора сказать до свидания ОБСЕ. Она пляшет под дудку Вашингтона. Что нам там делать. Мы еще и деньги платим, причем мы одни из самых крупных плательщиков. Пока не образумятся, нечего нам там делать. В ШОС и БРИКС мы слышим друг друга и вырабатываем решения с учетом точки зрения партнеров. Байден не вменяемый и все институты такие же», - заявил Володин.
Читайте также:
В Госдуме объяснили пропажу с госсайта проекта Минобороны о мобилизации
В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина
В Госдуме предложили признавать нежелательными государственные организации
Анастасия Хохлова