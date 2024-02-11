В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина

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Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости осудил реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью, данное Владимиром Путиным Такеру Карлсону.
В ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, Шольц назвал интервью Путина смехотворным и обвинил его в постоянном распространении лжи относительно истории конфликта.
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Артем Кузьмин