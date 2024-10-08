Мальдивы удалили конфликт с «клоуном» и попросили у Индии $760 млн

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Индия выделит Мальдивам 760 миллионов долларов после того, как мальдивские чиновники назвали индийского премьера «клоуном». Скандал уладили, после президент архипелага добился финансирования. Об этом сообщает 8 октября Financial Times.
Зимой представители мальдивских властей назвали премьера Индии «клоуном» за поддержку Израиля, поскольку на Мальдивах исповедуют ислам. Межгосударственный скандал в итоге уладили и теперь индийское правительство оказывает финансовую помощь мальдивцам. По данным FT, Индия поможет Мальдивам предотвратить дефолт.
Ранее Мальдивы, Китай и Индия отказались от доллара США в торговле и перешли на расчеты в национальных валютах. Отказ от американской волюты позволил Мальдивам сэкономить 50% ежегодного импорта — это около 1,5 млрд долларов.
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Лия Мурадьян