«Маленький нацист и пьяница»: Фридрих Мерц подал заявления из-за оскорблений в свой адрес

Welt: Мерц подал почти пять тысяч заявлений из-за оскорблений в свой адрес

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с 2021 года подал множество заявлений об оскорблениях, направленных против него. Об этом сообщает издание Die Welt.