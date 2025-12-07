«Маленький нацист и пьяница»: Фридрих Мерц подал заявления из-за оскорблений в свой адрес
Welt: Мерц подал почти пять тысяч заявлений из-за оскорблений в свой адрес
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с 2021 года подал множество заявлений об оскорблениях, направленных против него. Об этом сообщает издание Die Welt.
В статье Мерца описывают как «одного из самых чувствительных политиков в истории Германии».
Газета Welt am Sonntag провела интервью с адвокатами тех, кто оказался под судом, один из юристов представлял интересы около десяти человек, на которых подали иски.
В качестве примеров оскорблений, адресованных Мерцу в интернете, упоминаются такие фразы, как «маленький нацист» и «паршивый пьяница».
Читайте также: