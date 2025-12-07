Достижения.рф

«Маленький нацист и пьяница»: Фридрих Мерц подал заявления из-за оскорблений в свой адрес

Welt: Мерц подал почти пять тысяч заявлений из-за оскорблений в свой адрес
Фото: istockphoto/EKH-Pictures

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с 2021 года подал множество заявлений об оскорблениях, направленных против него. Об этом сообщает издание Die Welt.



В статье Мерца описывают как «одного из самых чувствительных политиков в истории Германии».

Газета Welt am Sonntag провела интервью с адвокатами тех, кто оказался под судом, один из юристов представлял интересы около десяти человек, на которых подали иски.

В качестве примеров оскорблений, адресованных Мерцу в интернете, упоминаются такие фразы, как «маленький нацист» и «паршивый пьяница».

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0