В ЕС могут навсегда заблокировать российские активы, пишет FT

07 декабря 2025, 20:53

FT: российские замороженные активы в ЕС могут заблокировать навсегда

Фото: istockphoto/artJazz

Замороженные российские активы могут оказаться заблокированными навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своем законодательстве пункт, позволяющий принимать такие решения без единогласного согласия стран-членов.