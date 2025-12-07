В ЕС могут навсегда заблокировать российские активы, пишет FT
Замороженные российские активы могут оказаться заблокированными навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своем законодательстве пункт, позволяющий принимать такие решения без единогласного согласия стран-членов.
Как пишет газета Financial Times, ранее считалось, что любая страна могла единолично «разрушить всю конструкцию» европейских санкций и обеспечить доступ России к ее резервам, так как продление ограничений
требовало единогласного голосования каждые шесть месяцев.
Теперь же, согласно новому законодательному пакету, ЕС сможет навсегда оставить замороженные российские активы под замком.
Издание сообщает, что еврочиновники нашли статью в договорах Евросоюза, которая позволяет принимать такие меры в условиях серьезных экономических потрясений.
